灣區週末暴風雨導致逾萬戶停電 Sierra大風雪

本週末的強烈風暴,除了灣區各地輪流出現風雨,影響超過一萬戶停電,Sierra山區也出現大風雪,預計降雪持續到週一清晨。

Sierra山區週日稍早在24小時內降下超過3呎大雪,位於當地的柏克萊加大實驗室一片白雪皚皚。

太浩湖有滑雪場,風速高達每小時165英哩,當地道路能見度低,不少滑雪場等為安全起見關閉。

國家氣象局Reno分局表示,雖然降雪會慢慢變小,不過預計仍會持續到星期一清晨。

風暴也導致沙加緬度地區超過7萬戶停電。

而週六灣區的風雨,則導致超過一萬戶停電,PG&E表示,大部分在南灣,中半島則有兩千多戶受影響,主要集中在San Bruno,東灣也有約兩千多戶停電,北灣有一千多戶,舊金山則只有十幾戶停電。

風雨週日已經減弱,不過當局提醒民眾,要小心鬆動隨時會倒下的大樹等,預計接下來一兩天會暫停下雨,不過之後可能會再有風雨。

