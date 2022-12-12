灣區週末暴風雨導致逾萬戶停電 Sierra大風雪

【KTSF】

本週末的強烈風暴，除了灣區各地輪流出現風雨，影響超過一萬戶停電，Sierra山區也出現大風雪，預計降雪持續到週一清晨。

Sierra山區週日稍早在24小時內降下超過3呎大雪，位於當地的柏克萊加大實驗室一片白雪皚皚。

太浩湖有滑雪場，風速高達每小時165英哩，當地道路能見度低，不少滑雪場等為安全起見關閉。

國家氣象局Reno分局表示，雖然降雪會慢慢變小，不過預計仍會持續到星期一清晨。

風暴也導致沙加緬度地區超過7萬戶停電。

而週六灣區的風雨，則導致超過一萬戶停電，PG&E表示，大部分在南灣，中半島則有兩千多戶受影響，主要集中在San Bruno，東灣也有約兩千多戶停電，北灣有一千多戶，舊金山則只有十幾戶停電。

風雨週日已經減弱，不過當局提醒民眾，要小心鬆動隨時會倒下的大樹等，預計接下來一兩天會暫停下雨，不過之後可能會再有風雨。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。