影評：80年代戲院中的一段戀情《光影帝國》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

上世紀80年代,英國一個海邊小鎮,一個患有憂鬱症的女子,捲入當時的時代變遷。

1980年的秋冬,英國海邊的小鎮Margate, Kent,一間帶有藝術裝飾氣息的戲院,是當地許多人消閒的地方。戲院經理Hilary 辛勤工作,但也從未在戲院中感受電影的魅力。而Hilary 卻也是老闆Ellis 先生婚外情的犧牲品。一天,戲院請來了一個年輕非洲裔男子Stephen 。Hilary 訓練他的時候,也被他的氣質吸引。但是見到Stephen 在街上被光頭黨的白人挑釁,卻也無所適從。戲院後來是見證了時代變遷,從示威民眾闖進戲院,進行破壞並打傷Stephen。還有舉行電影首映,卻激起Hilary 心裡一些不平衡情緒,幾乎讓憂鬱症吞噬。

這是拍攝過戰爭劇情片、社會寫實片、喜劇、甚至是兩部007電影的導演Sam Mendes 親自執筆帶自傳色彩的作品。電影開始時似乎要人感受電影的吸引力。從放映電影背後的技術,到戲院內的豪華,都給人緬懷多廳影院之前的電影院。

當時動盪的社會,似乎暗示導演對這段歷史的無奈。電影則是到了中間部分,把觀眾的注意力轉移到精神健康問題上。奧斯卡影后Olivia Coleman,在要觀眾理解她演出的這人物,一些難以理解的行為上,做出平衡的詮釋。

劇中兩位主要人物在現實中受到排斥,在電影院的浪漫世界中,卻找到彼此。這段情懷在多方因素下,無法有結局。但在他們生命中,也激起了一段刻骨銘心的回憶。

《光影帝國 Empire of Light》在感受電影魅力的同時,帶出人們生活中面對的苦與樂。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://www.searchlightpictures.com/empire-of-light/

“Empire of Light” Review: A doomed romance by the cinema’s lights

“Screening Room” reviews “Empire of Light”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.searchlightpictures.com/empire-of-light/

Now in theatres