強勁冷鋒深夜抵灣區 週六日會大風大雨

【KTSF 周正鈞報導】

一股強勁的冷鋒深夜抵達灣區，星期六和星期日會大風大雨，國家氣象局對灣區發出強風警示，由星期六凌晨兩點到下午3點生效，大雨會導致河流和小溪水位急速上升，低窪地區會水浸，而針對Sierra山區的降雪，氣象局也呼籲真要到山區的民眾，必須在週五晚出發。

國家氣象局預測，週五晚間降臨灣區的冷鋒，將會帶來強勁的南風和廣泛地區的降雨，北灣地區在週五晚上就開始下雨，灣區大部份地區，在週六上午開始下雨，預測雨勢有時會很大，風速可達每小時45英里，驟雨和雷陣雨將一直延續到星期日。

氣象局指出，曾被山火燒過的地區，有機會發生泥石流。

北灣一些地區，例如Santa Rosa、San Rafael 和Napa可能水浸，強風吹倒樹木和樹枝，可能導致停電。

內陸地區的氣溫，可能下降到接近冰點華氏30多度的水平，沿海地區則會降至40多度。

低氣溫將一直延伸到下週二和週三，舊金山（三藩市）和灣區其他地方，氣溫則會保留在40多度，海拔較高的地方，陣風時速可以達到60英里。

Sierra山區和太浩湖地區將有大風雪，氣象局警告說，在這段時間開車會很危險，能見度可以降至零的水平，海拔高過3,500英尺的地方，會有2到5英尺的降雪，氣象局呼籲民眾，從新考慮這個週末出遊的計劃。

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