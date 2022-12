強勁冷鋒深夜抵灣區 週六日會大風大雨

【KTSF 周正鈞報導】

一股強勁的冷鋒深夜抵達灣區,星期六和星期日會大風大雨,國家氣象局對灣區發出強風警示,由星期六凌晨兩點到下午3點生效,大雨會導致河流和小溪水位急速上升,低窪地區會水浸,而針對Sierra山區的降雪,氣象局也呼籲真要到山區的民眾,必須在週五晚出發。

國家氣象局預測,週五晚間降臨灣區的冷鋒,將會帶來強勁的南風和廣泛地區的降雨,北灣地區在週五晚上就開始下雨,灣區大部份地區,在週六上午開始下雨,預測雨勢有時會很大,風速可達每小時45英里,驟雨和雷陣雨將一直延續到星期日。

氣象局指出,曾被山火燒過的地區,有機會發生泥石流。

北灣一些地區,例如Santa Rosa、San Rafael 和Napa可能水浸,強風吹倒樹木和樹枝,可能導致停電。

內陸地區的氣溫,可能下降到接近冰點華氏30多度的水平,沿海地區則會降至40多度。

低氣溫將一直延伸到下週二和週三,舊金山(三藩市)和灣區其他地方,氣溫則會保留在40多度,海拔較高的地方,陣風時速可以達到60英里。

Sierra山區和太浩湖地區將有大風雪,氣象局警告說,在這段時間開車會很危險,能見度可以降至零的水平,海拔高過3,500英尺的地方,會有2到5英尺的降雪,氣象局呼籲民眾,從新考慮這個週末出遊的計劃。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。