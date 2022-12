美眾議院通過國防法案 無償軍援台灣100億美元

【有線新聞】

美國眾議院表決通過下年度國防授權法案,增加對台灣及烏克蘭的援助,包括未來五年對台提供100億美元軍事支援,又建議邀請台灣參加環太平洋軍事演習。

美國眾議院周四以350票贊成,80票反對,表決通過下個財政年度國防授權法案。法案總額高達8,580億美元,比總統拜登提出方案多450億,亦較去年增加百分之八,用以購買新型軍備、改善軍人待遇。

當中還納入了《台灣增強韌性法案》,授權未來五年內,每年向台灣提供高達20億美元的無償軍事援助,加快對台軍售程序及制定訓練計劃,加強台灣的防衛能力;法案又給予台灣主要非北約盟友的地位,可優先獲得美國「超額防衛物資」,即美軍多出來的軍事裝備;同時建議當局邀請台灣參與2024年的環太平洋軍演。

法案又會為《太平洋威懾倡議》注入115億美元資金,提升美國在印太地區的軍事能力。針對俄烏戰事方面,法案將額外為烏克蘭提供至少8億美元的援助,以幫助抵禦俄羅斯的入侵。法案內容還包括批准美軍人員加薪4.6%,以及撤銷軍人接種新型肺炎疫苗的要求。

法案預料下星期將呈交參議院審議及表決,通過後送交拜登簽署生效。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。