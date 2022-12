加大助教罷工行動仍未結束 學生憂影響期末考試

【KTSF】

加州大學(UC)系統十個校園的研究員與助教的罷工行動已接近一個月,雖然校方上週已經同意加薪,但參與罷工的人士尚未回到工作崗位,事件也對大批學生造成壓力,除了課程被取消、找不到人回答問題,就連學期要結束了,也不知道成績將會如何打分。

柏克萊加大下星期將展開期末考,週五不少學生在圖書館安靜地溫習,不過少了助教的幫助,有學生感到無助。

柏克萊加大學生Samara Saigal說:「有點變得較為困難,因為缺乏助教和辦公時間選項。」

受到罷工影響,學生表示,有教授取消了部份期末考,因為沒有足夠人力來監考,校方有號召義工來擔任監考官,但登記的人,並未在本週的訓練中出席,原來是有學生刻意發起假的登記。

發起假登記的學生Elise Joshi說:「填寫這些表格,假的申請表,我們希望向大學表明,師生同一陣線。」

也有學生擔心,不知道教授對大班級學生怎麼打分數。

柏克萊加大則回應稱,相信下週有足夠的監考官,可以應付期末考。

加大系統的48,000名學生僱員,從11月14日開始罷工,要求更高的薪資和更好的福利,代表這些員工的工會組織,United Auto Workers Local 5810說,他們別無選擇只能罷工要求加薪,才能負擔得起像是柏克萊、聖地牙,以及洛杉磯等地的高消費。

加大系統的學生僱員平均資薪是每年24,000元,許多學生員工說,他們必須打額外的工,才能應付開銷。

校方上星期已經同意,對於博士後研究的員工,以及學術研究人員加薪29%,在這次罷工的48,000人當中,約佔12,000人。

校方同時還同意提供更多家庭事假時數、托兒津貼,以及工作保障,但是這些博士後研究員工和研究員,堅持要等到其他36,000名研究所教學助理、家教以及研究員等也同樣獲得加薪後,才會返回工作崗位,這兩批員工是分開協商薪資和福利。

這場大規模高等教育罷工備受外界高度關注,並可能對全國的學校會有漣漪效應。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。