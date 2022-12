加州疫情反彈 舊金山有餐廳因多位員工中招需停業一週（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州新型肺炎疫情反彈,過去兩週每日新症上升超過八成,這個冬季大家面臨流感、新型肺炎,以及對兒童影響較大的RSV三種病毒來襲,舊金山(三藩市)有餐廳因為有多位員工中招,暫停營業一段時間。

幾個月前,舊金山(三藩市)政府大力推廣經濟重開,歡迎遊客到訪,大家出街消費。

不過,舊金山華埠主要做遊客生意的餐廳指,雖然放寬堂食已經一段時間,但經營一樣困難,有業者說,夜市生意比較差。

加州公共衞生局週四公佈最新的新型肺炎確診數字,全州7日平均每日新增7804宗確診,比兩個星期前的4200多宗,上升超過八成,住院個案也由11月中的2676宗,升至目前的4387宗,上升接近七成。

根據舊金山紀事報報導,舊金山有餐廳因為有多位員工中招,決定由上月30號至本月7號暫停營業一個星期。

面對疫情發生變化,華埠的餐館有什麼對策?

有業者說,唯有自己做好防護措施,有些事情不能控制。

有報導指,傳染病學專家認為,注射新型肺炎二價疫苗,在人多的室內空間戴KN95口罩,以及大家在節日聚會前先作快速測試,出外用膳的話,使用室外用餐區,都會有效降低感染病毒風險.

