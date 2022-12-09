加州疫情反彈 舊金山有餐廳因多位員工中招需停業一週（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州新型肺炎疫情反彈，過去兩週每日新症上升超過八成，這個冬季大家面臨流感、新型肺炎，以及對兒童影響較大的RSV三種病毒來襲，舊金山（三藩市）有餐廳因為有多位員工中招，暫停營業一段時間。

幾個月前，舊金山（三藩市）政府大力推廣經濟重開，歡迎遊客到訪，大家出街消費。

不過，舊金山華埠主要做遊客生意的餐廳指，雖然放寬堂食已經一段時間，但經營一樣困難，有業者說，夜市生意比較差。

加州公共衞生局週四公佈最新的新型肺炎確診數字，全州7日平均每日新增7804宗確診，比兩個星期前的4200多宗，上升超過八成，住院個案也由11月中的2676宗，升至目前的4387宗，上升接近七成。

根據舊金山紀事報報導，舊金山有餐廳因為有多位員工中招，決定由上月30號至本月7號暫停營業一個星期。

面對疫情發生變化，華埠的餐館有什麼對策？

有業者說，唯有自己做好防護措施，有些事情不能控制。

有報導指，傳染病學專家認為，注射新型肺炎二價疫苗，在人多的室內空間戴KN95口罩，以及大家在節日聚會前先作快速測試，出外用膳的話，使用室外用餐區，都會有效降低感染病毒風險．

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