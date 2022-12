TikTok在美國遇更多麻煩 FCC有官員主張全面禁用

【KTSF 張擎鳳報導】

近日來至少有五個州禁止在州政府的設施使用中國的抖音海外版TikTok,而印第安納州甚至提出兩項針對TikTok的法律訴訟,聯邦通訊委員會(FCC)的官員就主張在美國徹底禁止TikTok。

TikTok在美國遇上越來越多的麻煩,德州和馬里蘭州加入南達科他州、南卡羅來納州和內布拉斯加州的行列,禁止在政府發布的設備上使用TikTok。

印第安納州司法部長就提出兩項訴訟,其中一項指控TikTok引誘未成年人加入,然後用TikTok的自動算法,整出不當的內容向他們展示。

另一項訴訟就指控TikTok就中國調閱個人數據的事情欺騙用戶。多個州自行禁止TikTok,加上國會共和黨人要立法對TikTok全面禁絕,反映他們質疑拜登政府對TikTok的處理拖拖拉拉,白宮週四強調,關注TikTok對美國國家安全的威脅。

白宮發言人Karine Jean-Pierre說:「拜登政府專注於某些特定國家的挑戰,包括中國想利用美國數據中的數碼技術,為美國帶來不可接受的國家安全風險。」

特朗普一度要禁止TikTok,並要TikTok賣盤給美國公司,但拜登上台後推翻此一命令,認為無法戰勝有關的法律挑戰。

拜登承諾解決TikTok等有關的應用程式的安全風險,會審查TikTok,並由聯邦外國投資委員會(CFIUS)負責同TikTok談判,務求減輕中國政府可能獲取TikTok美國用戶數據所引起的疑慮。

消息指,拜登政府與TikTok在夏天達成一項協議,TikTok在美國的業務同母公司字節跳動剝離,TikTok的美國用戶數據交由Oracle公司監管,不過有越來越多的官員與國會議員認為,這項協議的安全保證不足夠。

緬因州參議員Angus King說:「問題在於中國,政府和私營部門之間沒有區別,每個人都以某種方式為政府工作。」

聯邦通訊委員會(FCC)官員Brendan Carr表示,出於國家安全考慮,政府應該禁止TikTok,FBI局長已經兩次公開指出TikTok背後的中國所引起的國家安全問題,及用戶私隱憂慮,一些國會議員也有同樣的看法。

King說:「中國人真愛竊取和收集數據,而TikTok是做這事的強大手段之一,他們會掌握每一次擊鍵、輸入的所有內容、每條評論,這極為危險,如果這是出於奧地利或澳洲,我不認為我們需要為此擔心,但這個國家(中國)表現出傾向干涉我們事務並利用網絡行事。」

