東灣Pleasant Hill警方週三逮捕兩名涉嫌偷盜連鎖百貨Target商品,數量之多,足以裝滿五輛購物車。

作案的地點是位於Contra Costa Boulevard的Pleasant Hill Shopping購物中心,根據警方,一名在Target商店停車場巡邏的警官被攔下,被告知有三名女子將商品堆放在多個購物車中,在沒有付款的情況下離開。

警方抓到一名嫌犯,另一名嫌犯在In-N-Out速食店廁所被發現,兩人目前被關押在縣監獄。

