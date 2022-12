【KTSF】

南灣Sunnyvale一個公園發生一名男性亞裔長者無辜遭到攻擊,警方逮捕了一名涉案男子,並將案件列為仇恨犯罪處理。

警方表示,事發在Lakewood公園,上個星期日,38歲涉案男子Jesse Fausto Correa,涉嫌向一名亞裔男長者喊叫,要他「回到自己的國家」,也叫他「不要停下腳步」,但是後來他還涉嫌往受害人臉部揮了6拳,受害人手機掉在地上,疑犯就把手機帶離現場。

警方後來在附近拘捕了疑犯,他面對搶劫、襲擊、虐待長者和仇恨犯罪的控罪。

