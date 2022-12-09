舊金山機場員工以車隊繞境形式示威 要求提高薪資待遇（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山機場員工週四上午以車隊繞境形式，響應全國性的抗議行動，訴求是提高薪資待遇。

週四近中午時間，抗議車隊從San Bruno出發，到舊金山機場航站外的車道繞境，並以按喇叭及吹泡泡等行為向機場表達抗議。

這次的抗議活動由SEIU-USWW工會發起，該工會在全國有220萬會員，包括機場內的清潔、安檢、地勤等服務人員。

更早之前抗議人士就在San Bruno一處停車場聚集，集體表達他們的訴求。

示威者說：「我們在此是因為我們需要更好的、更好的薪資、需要被尊重，要更好的醫療與福利，這些是我們在這的原因。」

這位衣服上印有「低薪造成延誤」的工會成員是Joe Grandov，他在舊金山機場是負責行李安全檢查。

Joe Grandov說：「我在舊金山機場的安檢部門已經10年了，去年因為疫情，航空公司得到聯邦救濟補助，他們獲得數十億元後做了些什麼？他們繼續裁員，他們稱情況好轉後會把人請回來，但現在情況有了起色，我們卻沒看到有任何作為，他們完全沒有幫助到那些被裁掉的人。」

另一名工會人員也表示，許多資深的地勤人員，在舊金山機場服務超過20年，拿到的薪資及待遇卻還是與新進員工一樣，而在工會向當地政府單位爭取航空公司給予正職人員健保福利後，航空公司卻是把人員的工時調低，將部份員工改為兼職人員。

工會也指，這次的抗議行動得到全國15個機場響應，雖然會影響一些人的旅程，但他們認為獲得更好的待遇，也會幫助他們為民眾提供更好的機場服務。

工會也呼籲，民眾可以致電給航空公司，為機場人員的待遇一同發聲。

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