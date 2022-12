舊金山機場員工以車隊繞境形式示威 要求提高薪資待遇（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山機場員工週四上午以車隊繞境形式,響應全國性的抗議行動,訴求是提高薪資待遇。

週四近中午時間,抗議車隊從San Bruno出發,到舊金山機場航站外的車道繞境,並以按喇叭及吹泡泡等行為向機場表達抗議。

這次的抗議活動由SEIU-USWW工會發起,該工會在全國有220萬會員,包括機場內的清潔、安檢、地勤等服務人員。

更早之前抗議人士就在San Bruno一處停車場聚集,集體表達他們的訴求。

示威者說:「我們在此是因為我們需要更好的、更好的薪資、需要被尊重,要更好的醫療與福利,這些是我們在這的原因。」

這位衣服上印有「低薪造成延誤」的工會成員是Joe Grandov,他在舊金山機場是負責行李安全檢查。

Joe Grandov說:「我在舊金山機場的安檢部門已經10年了,去年因為疫情,航空公司得到聯邦救濟補助,他們獲得數十億元後做了些什麼?他們繼續裁員,他們稱情況好轉後會把人請回來,但現在情況有了起色,我們卻沒看到有任何作為,他們完全沒有幫助到那些被裁掉的人。」

另一名工會人員也表示,許多資深的地勤人員,在舊金山機場服務超過20年,拿到的薪資及待遇卻還是與新進員工一樣,而在工會向當地政府單位爭取航空公司給予正職人員健保福利後,航空公司卻是把人員的工時調低,將部份員工改為兼職人員。

工會也指,這次的抗議行動得到全國15個機場響應,雖然會影響一些人的旅程,但他們認為獲得更好的待遇,也會幫助他們為民眾提供更好的機場服務。

工會也呼籲,民眾可以致電給航空公司,為機場人員的待遇一同發聲。

