舊金山Portola區華裔婦人車內遭匪徒打破車窗搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）Portola區發生搶劫案，一名56歲華裔女子坐在車上的時候，一名男子行近並將她的車窗擊破，疑犯搶走事主的財物之後逃去。

根據警方，案發在週三早上約8點半，在舊金山Felton街夾San Bruno Avenue，警員接報到場後，得知56歲的華裔女事主遭到搶劫，疑犯之後上了一架接應的黑色房車逃去，過程中女事主沒有受傷。

不願透露身份的事主向本台表示，她在案發地點附近上班，當時剛剛泊好車，就看見一個非洲裔男子接近她，對方迅速將車窗擊破，之後搶走她的背囊，糾纏期間她嘗試搶回背囊但就不成功，背囊內有信用卡、車牌及證件。

她說，事件發生後不知所措，雖然經常聽說這種事情，但就想像不到發生在自己身上。

她又表示，報警後一個多小時都沒有警察到場，需要第二次報警才有警察來到。

事件發生後她整天都沒有上班，希望警方可以增派人手巡邏，罪案發生後可以快點趕到現場。

警方呼籲市民向警方提供資料，匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

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