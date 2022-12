舊金山Portola區華裔婦人車內遭匪徒打破車窗搶劫（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)Portola區發生搶劫案,一名56歲華裔女子坐在車上的時候,一名男子行近並將她的車窗擊破,疑犯搶走事主的財物之後逃去。

根據警方,案發在週三早上約8點半,在舊金山Felton街夾San Bruno Avenue,警員接報到場後,得知56歲的華裔女事主遭到搶劫,疑犯之後上了一架接應的黑色房車逃去,過程中女事主沒有受傷。

不願透露身份的事主向本台表示,她在案發地點附近上班,當時剛剛泊好車,就看見一個非洲裔男子接近她,對方迅速將車窗擊破,之後搶走她的背囊,糾纏期間她嘗試搶回背囊但就不成功,背囊內有信用卡、車牌及證件。

她說,事件發生後不知所措,雖然經常聽說這種事情,但就想像不到發生在自己身上。

她又表示,報警後一個多小時都沒有警察到場,需要第二次報警才有警察來到。

事件發生後她整天都沒有上班,希望警方可以增派人手巡邏,罪案發生後可以快點趕到現場。

警方呼籲市民向警方提供資料,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

