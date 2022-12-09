東灣Orinda市三名前高中生告校區疏忽處理教師性騷擾事件

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Orinda市一間高中的三名前學生，對學校以及學校所屬的聯合高中校區提出訴訟，指控學校以及校區疏忽處理一名前教師涉及性騷擾學生的事件，對原告人造成困擾。

原告提交給Contra Costa縣高等法院的訴訟文件指出，Miramonte高中前教師Mark Christopher Litton，於2009年9月被捕以及被起訴，Litton對兩項法定強姦罪、兩項強行性侵未成年人，和一項與未成年人口交的控罪表示不抗辯，他被判在州監獄服刑兩年，當時他支付了罰款和賠償金。

訴訟又指，Litton不需要登記為性犯罪者，這可能是當時認罪協議的一部分。

今次民事訴訟中的三名匿名原告，都是2007年至2009年期間Miramonte高中的學生，法庭文件指出，當時Litton是英文教師，對他認為是脆弱的女生大力讚賞，使她們覺得自己特別出眾和聰明。

Litton向這些女生發出帶有性暗示的文學作品，又發私人電郵和字條，並在課後將女生獨自留在學校，原告人表示，她們身心受到成打擊，要求賠償。

有原告人說，她的成績受到影響，有幾所大學取消了她的入學資格，原告人指出，有向學校幾名教職員報告事件，本台曾致電Acalanes聯合學區，但未取得聯繫。

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