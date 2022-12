東灣Orinda市三名前高中生告校區疏忽處理教師性騷擾事件

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣Orinda市一間高中的三名前學生,對學校以及學校所屬的聯合高中校區提出訴訟,指控學校以及校區疏忽處理一名前教師涉及性騷擾學生的事件,對原告人造成困擾。

原告提交給Contra Costa縣高等法院的訴訟文件指出,Miramonte高中前教師Mark Christopher Litton,於2009年9月被捕以及被起訴,Litton對兩項法定強姦罪、兩項強行性侵未成年人,和一項與未成年人口交的控罪表示不抗辯,他被判在州監獄服刑兩年,當時他支付了罰款和賠償金。

訴訟又指,Litton不需要登記為性犯罪者,這可能是當時認罪協議的一部分。

今次民事訴訟中的三名匿名原告,都是2007年至2009年期間Miramonte高中的學生,法庭文件指出,當時Litton是英文教師,對他認為是脆弱的女生大力讚賞,使她們覺得自己特別出眾和聰明。

Litton向這些女生發出帶有性暗示的文學作品,又發私人電郵和字條,並在課後將女生獨自留在學校,原告人表示,她們身心受到成打擊,要求賠償。

有原告人說,她的成績受到影響,有幾所大學取消了她的入學資格,原告人指出,有向學校幾名教職員報告事件,本台曾致電Acalanes聯合學區,但未取得聯繫。

