灣區華人團體將在週日舉行「南京祭」 紀念南京大屠殺（視頻）

灣區華人團體將在星期日12月11日舉行「南京祭」活動,紀念85年前的南京大屠殺事件。

「南京大屠殺索賠聯盟」週四召開記者會,宣布將在舊金山灣區於12月11日星期日,舉辦第26屆的南京祭,以紀念南京大屠殺85週年。

「南京大屠殺索賠聯盟」主席張藍真說:「今年已經是我們第26年舉辦南京祭的活動,在這26年裡我們是從沒間斷過,我們繼續想秉承堅持推動維護二戰歷史史實的活動。」

歷史資料顯示,在1937的12月13日日軍攻陷南京,在六個星期內,殺害了超過30萬人,強姦了超過兩萬名婦女,並掠奪文物、財產等,此事件被稱為南京大屠殺。

南京祭的主辦方表示,活動除了希望教育民眾關於這個重大的歷史事件,也要求日本政府道歉。

張藍真說:「今年我們南京大屠殺已經是85週年,至今,日本沒有道歉,所以我們不允許這個事情這樣發生,世界也不會允許的,所以我們想在這裡代替受難的同胞們發聲,向世界控訴日本政府這段暴行,這是我們的責任,也是我們的義務。」

12月11日的活動上將有南京大屠殺的圖片展,「南京暴行:被遺忘的大屠殺」的已故作者張純如的故事圖片展,緬懷受難者儀式,和平宣言朗誦等活動項目。

活動地點是舊金山Kearny街750號希爾頓酒店三樓的中華文化中心。

