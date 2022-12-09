灣區華人團體將在週日舉行「南京祭」 紀念南京大屠殺（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

灣區華人團體將在星期日12月11日舉行「南京祭」活動，紀念85年前的南京大屠殺事件。

「南京大屠殺索賠聯盟」週四召開記者會，宣布將在舊金山灣區於12月11日星期日，舉辦第26屆的南京祭，以紀念南京大屠殺85週年。

「南京大屠殺索賠聯盟」主席張藍真說：「今年已經是我們第26年舉辦南京祭的活動，在這26年裡我們是從沒間斷過，我們繼續想秉承堅持推動維護二戰歷史史實的活動。」

歷史資料顯示，在1937的12月13日日軍攻陷南京，在六個星期內，殺害了超過30萬人，強姦了超過兩萬名婦女，並掠奪文物、財產等，此事件被稱為南京大屠殺。

南京祭的主辦方表示，活動除了希望教育民眾關於這個重大的歷史事件，也要求日本政府道歉。

張藍真說：「今年我們南京大屠殺已經是85週年，至今，日本沒有道歉，所以我們不允許這個事情這樣發生，世界也不會允許的，所以我們想在這裡代替受難的同胞們發聲，向世界控訴日本政府這段暴行，這是我們的責任，也是我們的義務。」

12月11日的活動上將有南京大屠殺的圖片展，「南京暴行：被遺忘的大屠殺」的已故作者張純如的故事圖片展，緬懷受難者儀式，和平宣言朗誦等活動項目。

活動地點是舊金山Kearny街750號希爾頓酒店三樓的中華文化中心。

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