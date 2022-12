全美歷來最大規模水壩拆除項目將在加州和俄勒岡州進行

【KTSF 歐志洲報導】

全美歷來最大規模的水壩拆除項目,在獲得聯邦機構批准之後,將在加州和俄勒岡州明年開始進行。

將拆除的四個水壩,是沿著加州北部和俄勒岡州南部的Klamath河這四個水壩,已經使用超過一個世紀,美國歷來最大的水壩拆除項目,河流疏通數百英里,將還原三文魚的自然環境。

加州州長紐森、俄勒岡州州長Kate Brown,和美國內政部長Deb Haaland週四在靠近兩州邊境的河旁舉行慶祝儀式,內政部也將撥款580萬,在恢復水生生態系統和棲息地的項目上。

紐森說:「我們已經知道Klamath盆地對住在這裡的人的影響,這項目也關係到到訪這裡的遊客,我們有機會延伸350至400英里,讓三文魚能夠從太平洋一直向上游到俄勒岡,並能夠和我們的歷史接軌,這工程現在和未來的經濟效應是無法衡量的。」

疏通河流也是當地原住民社區數十年來極力爭取的。

美國內政部長Deb Haaland說:「原住民認為可能永久消失的文化可以部分得回,對他們祖先積極保護的,這具有特別的意義,不能由金錢衡量。」

工程從明年開始,預計將在2024年完成。

