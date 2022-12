【KTSF】

阿利桑那州聯邦參議員Kyrsten Sinema週五宣布退出民主黨,登記為獨立議員,她的舉動不會改變新一屆國會參議院的權力格局。

Sinema接受訪問時表示,她登記為獨立議員,可能令一些人感到奇怪,但事實上是合理,因為她不適合,也不想加入任何黨派,她厭倦黨派政治,又說她脫離黨派架構,才是真我個性,她拒絕表明是否會留在民主黨黨團。

新一屆參議院,民主黨團仍然佔多數席,黨團裡面有兩名獨立人士,分別是桑德斯和Angus King。

