德州女童被殺 Fedex司機疑涉案被控謀殺

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德克薩斯州上週三發生一宗女童失蹤並遭殺害的案件，在一名聯邦快遞Fedex司機將一份給受害女童的聖誕禮物送貨到府後，女童便從自家前面的車道失蹤，兩天後屍體被發現，經過當局調查，該名司機已經落網，並被控綁架和謀殺。

7歲的Athena Strand，原本應該開心的收到一份芭比娃娃聖誕禮物，不過這份禮物11月30號到貨後，她卻從德州Wise縣天堂鎮自家門前的車道上失蹤，在大批社區人士以及警方展開全縣範圍的搜尋下，她的屍體在兩天後，也就是上周五傍晚被發現。

當局相信她在被綁架後約一小時內便遇害，不過死因還在調查。

當局在發現屍體後不久，便逮捕31歲Fedex承包商司機Tanner Lynn Horner。

Wise縣警長Lane Akin說：「執法人員得以認定，該名駕駛綁架了Athena，我們也有供詞。」

嫌犯被控謀殺和嚴重綁架罪名，目前被關押在Wise縣監獄，保釋金設為150萬元，執法當局並未指出可能的犯案動機，但證實兇嫌和死者及死者家屬並不認識，相信是隨機犯案。

女童的母親Maitlyn Gandy本週二出席社區為女童舉辦的悼念活動，首度公開發言。

Gandy說：「她是個最棒的小女孩，她真的曾經是。」

她也呼籲對送貨司機制定更嚴格的審查政策，因為這個本該單純送貨就走的司機，將Athena的人生機會，以及她原本可以看著女兒長大的機會，全部都剝奪了。

FedEx上週也發布聲明，對這起悲劇事件感到驚訝和傷心，並向家屬表達慰問，會持續配合執法部門調查。

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