德州女童被殺 Fedex司機疑涉案被控謀殺

德克薩斯州上週三發生一宗女童失蹤並遭殺害的案件,在一名聯邦快遞Fedex司機將一份給受害女童的聖誕禮物送貨到府後,女童便從自家前面的車道失蹤,兩天後屍體被發現,經過當局調查,該名司機已經落網,並被控綁架和謀殺。

7歲的Athena Strand,原本應該開心的收到一份芭比娃娃聖誕禮物,不過這份禮物11月30號到貨後,她卻從德州Wise縣天堂鎮自家門前的車道上失蹤,在大批社區人士以及警方展開全縣範圍的搜尋下,她的屍體在兩天後,也就是上周五傍晚被發現。

當局相信她在被綁架後約一小時內便遇害,不過死因還在調查。

當局在發現屍體後不久,便逮捕31歲Fedex承包商司機Tanner Lynn Horner。

Wise縣警長Lane Akin說:「執法人員得以認定,該名駕駛綁架了Athena,我們也有供詞。」

嫌犯被控謀殺和嚴重綁架罪名,目前被關押在Wise縣監獄,保釋金設為150萬元,執法當局並未指出可能的犯案動機,但證實兇嫌和死者及死者家屬並不認識,相信是隨機犯案。

女童的母親Maitlyn Gandy本週二出席社區為女童舉辦的悼念活動,首度公開發言。

Gandy說:「她是個最棒的小女孩,她真的曾經是。」

她也呼籲對送貨司機制定更嚴格的審查政策,因為這個本該單純送貨就走的司機,將Athena的人生機會,以及她原本可以看著女兒長大的機會,全部都剝奪了。

FedEx上週也發布聲明,對這起悲劇事件感到驚訝和傷心,並向家屬表達慰問,會持續配合執法部門調查。

