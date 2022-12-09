FDA緊急授權兩藥廠的Covid二價疫苗供6個月大到4歲幼童接種

December 9, 2022 none

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准緊急授權兩間藥廠的Covid二價疫苗接種擴大至6個月大到4歲的幼童。

FDA批准Moderna和Pfizer-BioNTech的Covid二價疫苗，用於6個月大至4歲幼童，認為疫苗安全。

這個年齡層打Moderna疫苗的幼童，在打了一針Moderna基本疫苗，兩個月後，就可以接種新的二價疫苗加強針。

而這個年齡層打Pfizer疫苗的幼童，基本疫苗需要打三針，頭兩針是原始疫苗，第三針則是新的二價疫苗。

二價疫苗是針對原始版本的新型肺炎病毒株，同時針對Omicron的BA.4及BA.5變種病毒株。

目前美國幼童接種疫苗的數目相對少，根據聯邦疾控中心（CDC）數據，5歲以下的幼童當中，只有不到5%人打第一針。

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