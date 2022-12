【KTSF 朱慧琪報導】

首都華盛頓特區司法部長代表Amazon的送貨司機起訴Amazon,指控該公司用客戶給司機的小費,來變相減少支付司機的工資。

華盛頓特區司法部長Karl Racine指,Amazon涉嫌於2016年更改對司機的支付模式,但未有通知客戶和司機。

聯邦貿易委員會去年就此問題與Amazon達成和解,公司同意向受影響的司機支付超過6,100萬元。

Racine表示,他之所以提出訴訟,是因為聯邦貿易委員會未有因欺詐行為對Amazon罰款,Amazon就回應指,該公司在2019年已經改變了對司機的支付模式,這宗訴訟沒有理據。

