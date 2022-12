【KTSF】

珍寶蟹的商業捕撈季將延後至12月22日,也是今年第三度延後。

加州漁業和野生動物部在週三表示,從Mendocino及Sonoma縣,到美墨邊境的海岸邊有太多鯨魚,無法安全進行商業捕蟹,所以將捕蟹季節再度延期至12月22日,屆時,當局將在度做出評估。

有海洋生物專家表示,這項決定是正確的,能確實保護保育類鯨魚的安全。

專家也呼籲在捕蟹時,要小心不要在海裡放線,要不然會不小心纏住鯨魚。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。