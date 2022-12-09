San Mateo市台式餐廳將結業 食客不捨（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一間由1992開業至今，位於中半島San Mateo的台式餐廳即將結業，顧客們紛紛表示不捨。

這家位於San Mateo 31 S B St.的餐廳，從1992年營業至今，China Bee（中華路）表示，最後一天營業時間定在12月18日。

China Bee店主Ellen Bee說：「因為這個租約沒有了，因為房東要把整個拆掉重建，變成一個辦公室大樓，所以明年他們會開工。」

在餐廳的社交平台表示，他們一家人感謝顧客們30年來的厚愛與支持，以及分享臭豆腐的喜悅。

Ellen Bee說：「我們要非常謝謝他們30年來的支持，一代到一代，就是很捨不得，很多小孩在這兒長大，還有好多客人都變了好朋友。」

隨著餐廳的結業，臭豆腐的氣味將不再這條街上繼續飄蕩。

Ellen Bee說：「暫時還沒有打算，就是看看休息以後，如果經濟好一點，或者找到一個好一點的地方，也許會再回來，可是現在因為30年沒有休息過，我們想說就是休息久一點。」

這一間的台灣餐廳以牛肉麵以及臭豆腐聞名，臭豆腐是一種在台灣、中國內地以及香港的街頭小吃，具有聞起來臭，食起來香的特點，而這個台式泡菜就是臭豆腐必搭配菜。

記者週三5點多去到點了一個臭豆腐，都等了45分鐘，有部分市民表示，等候食物的時間，甚至超過一個半小時。

李先生說：「其實是我有一個朋友，介紹我來試，又有另一個朋友從洛杉磯得知消息後，就立刻坐飛機過來，因為這兒臭豆腐是挻有名的。」

有市民說：「很遺憾他們即將關門了，他們已經在這裏很長時間，他們有非常忠誠的客戶群，並且會想念他們的食物。」

這位女士表示，第一次食已經10年前，自從疫情後就少來了，但自從聽說他們要關門，就不得不來一個大訂單，她指打了40多次電話才通，店主有這樣的建議給想來光顧的客人。

Ellen Bee說：「盡量打電話，因為有的時候，他們自己來的話，因為單子已經滿了，就沒辦法，因為30年了，很多老客人，聽到我們兩個禮拜之內要休息，他們有些差不多天天來，比較忙一點，而且我們只開晚上外賣的，所以建議最好打電話來，然後Nancy（店主女兒）給他們預約時間。」

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