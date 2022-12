San Mateo市台式餐廳將結業 食客不捨（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

一間由1992開業至今,位於中半島San Mateo的台式餐廳即將結業,顧客們紛紛表示不捨。

這家位於San Mateo 31 S B St.的餐廳,從1992年營業至今,China Bee(中華路)表示,最後一天營業時間定在12月18日。

China Bee店主Ellen Bee說:「因為這個租約沒有了,因為房東要把整個拆掉重建,變成一個辦公室大樓,所以明年他們會開工。」

在餐廳的社交平台表示,他們一家人感謝顧客們30年來的厚愛與支持,以及分享臭豆腐的喜悅。

Ellen Bee說:「我們要非常謝謝他們30年來的支持,一代到一代,就是很捨不得,很多小孩在這兒長大,還有好多客人都變了好朋友。」

隨著餐廳的結業,臭豆腐的氣味將不再這條街上繼續飄蕩。

Ellen Bee說:「暫時還沒有打算,就是看看休息以後,如果經濟好一點,或者找到一個好一點的地方,也許會再回來,可是現在因為30年沒有休息過,我們想說就是休息久一點。」

這一間的台灣餐廳以牛肉麵以及臭豆腐聞名,臭豆腐是一種在台灣、中國內地以及香港的街頭小吃,具有聞起來臭,食起來香的特點,而這個台式泡菜就是臭豆腐必搭配菜。

記者週三5點多去到點了一個臭豆腐,都等了45分鐘,有部分市民表示,等候食物的時間,甚至超過一個半小時。

李先生說:「其實是我有一個朋友,介紹我來試,又有另一個朋友從洛杉磯得知消息後,就立刻坐飛機過來,因為這兒臭豆腐是挻有名的。」

有市民說:「很遺憾他們即將關門了,他們已經在這裏很長時間,他們有非常忠誠的客戶群,並且會想念他們的食物。」

這位女士表示,第一次食已經10年前,自從疫情後就少來了,但自從聽說他們要關門,就不得不來一個大訂單,她指打了40多次電話才通,店主有這樣的建議給想來光顧的客人。

Ellen Bee說:「盡量打電話,因為有的時候,他們自己來的話,因為單子已經滿了,就沒辦法,因為30年了,很多老客人,聽到我們兩個禮拜之內要休息,他們有些差不多天天來,比較忙一點,而且我們只開晚上外賣的,所以建議最好打電話來,然後Nancy(店主女兒)給他們預約時間。」

