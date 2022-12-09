美國流感COVID等病例急增 兒童退燒藥缺貨

December 9, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心（CDC）表示，這個流感季節，超過3分之1的流感住院和死亡案例在上星期發生，目前全國的醫院較新型肺炎疫情開始時更加人滿為患，在某些地區，越來越難為兒童買到止痛藥和退燒藥。

全國醫院人滿為患，藥店貨架的藥物越來越少，美國正面對著流感、呼吸道合胞病毒RSV和Covid三種流行病。

白宮和第一夫人Jill Biden呼籲民眾接種疫苗。

Jill Biden說：「為假期做準備最重要的，就是接種最新的Covid疫苗。」

全國超過8成的醫院床位正在使用，這是自1月份Omicron病例激增以來的最高水平，但只有6%的床位被Covid病人使用。

美國醫院協會表示，流感是導致住院人數大幅增加的原因，醫生敦促更多人接種流感疫苗。

Bloomberg學院病毒學家Andrew Pekosz說：「只有四成到一半符合條件的人接種了流感疫苗，放在架上的疫苗沒有用，接種了的疫苗才有用。」

醫護人員短缺以及積壓多年延誤治療的患者，也增加對醫療系統的壓力，另外，當兒童生病時，家長發現商店的藥物貨架幾乎是空的。

洛杉磯地區藥劑師Susana Keshishian說：「真的很難訂購Tylenol、Ibuprofen之類的藥物，特別是兒童止咳糖漿。」

當前的Covid浪潮，沒有上一波那麼嚴重，但在擁有近1000萬人口的洛杉磯縣，Covid指標正在上升。

洛杉磯縣高級衛生官員說，有望疫情會有所改善，以避免重新發布強制室內口罩令。

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