美國流感COVID等病例急增 兒童退燒藥缺貨

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦疾控中心(CDC)表示,這個流感季節,超過3分之1的流感住院和死亡案例在上星期發生,目前全國的醫院較新型肺炎疫情開始時更加人滿為患,在某些地區,越來越難為兒童買到止痛藥和退燒藥。

全國醫院人滿為患,藥店貨架的藥物越來越少,美國正面對著流感、呼吸道合胞病毒RSV和Covid三種流行病。

白宮和第一夫人Jill Biden呼籲民眾接種疫苗。

Jill Biden說:「為假期做準備最重要的,就是接種最新的Covid疫苗。」

全國超過8成的醫院床位正在使用,這是自1月份Omicron病例激增以來的最高水平,但只有6%的床位被Covid病人使用。

美國醫院協會表示,流感是導致住院人數大幅增加的原因,醫生敦促更多人接種流感疫苗。

Bloomberg學院病毒學家Andrew Pekosz說:「只有四成到一半符合條件的人接種了流感疫苗,放在架上的疫苗沒有用,接種了的疫苗才有用。」

醫護人員短缺以及積壓多年延誤治療的患者,也增加對醫療系統的壓力,另外,當兒童生病時,家長發現商店的藥物貨架幾乎是空的。

洛杉磯地區藥劑師Susana Keshishian說:「真的很難訂購Tylenol、Ibuprofen之類的藥物,特別是兒童止咳糖漿。」

當前的Covid浪潮,沒有上一波那麼嚴重,但在擁有近1000萬人口的洛杉磯縣,Covid指標正在上升。

洛杉磯縣高級衛生官員說,有望疫情會有所改善,以避免重新發布強制室內口罩令。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。