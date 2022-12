加州新型肺炎檢測中心提供流感病毒測試 30分鐘有結果

【KTSF 周正鈞報導】

為應對新型肺炎流感及RSV病毒同時爆發的風險,加州公共衞生局公佈本周開始,州內的新型肺炎檢測中心,同時提供流感病毒測試。

隨著呼吸道相關的病症有上升趨勢,加州公共衞生局指,有病徵的民眾,可以在州立新型肺炎檢測中心,同時做流感病毒測試,在30分鐘內就會有結果,如果測出COVID確診,即場會有醫師網上診症,如果病人情況適合,現場會處方治療新型肺炎藥品。

流感確診者可聯絡自己的醫療保險機構跟進,詳情可以到網站Myturn.ca.gov/testing查詢。

此外,Santa Clara縣公佈下週起在縣內的新型肺炎接種中心,以及一些地區診所,會開始為6個月至5歲大的兒童施打新型肺炎二價疫苗。

6個月至5歲大的兒童,如果已經接種Moderna基礎疫苗兩個月,可以接種Moderna更新版二價疫苗,作為加強針。

Pfizer-BioNTech疫苗方面,6個月至4歲大的兒童,如果未曾接種過任何疫苗,或未有注射基礎疫苗的第三針的話,在接種兩針基礎疫苗後,第三針可以接種Pfizer更新版二價疫苗。

至於已經完整接種Pfizer三針基礎疫苗的幼童,就不需要再接種更新版二價疫苗。

當局又指兩種藥廠的疫苗不能混合,即不可以”溝針”。

更多詳情及預約請到網站,請到Sccfreevax.org查詢

