加州新型肺炎檢測中心提供流感病毒測試 30分鐘有結果

【KTSF 周正鈞報導】

為應對新型肺炎流感及RSV病毒同時爆發的風險，加州公共衞生局公佈本周開始，州內的新型肺炎檢測中心，同時提供流感病毒測試。

隨著呼吸道相關的病症有上升趨勢，加州公共衞生局指，有病徵的民眾，可以在州立新型肺炎檢測中心，同時做流感病毒測試，在30分鐘內就會有結果，如果測出COVIＤ確診，即場會有醫師網上診症，如果病人情況適合，現場會處方治療新型肺炎藥品。

流感確診者可聯絡自己的醫療保險機構跟進，詳情可以到網站Myturn.ca.gov/testing查詢。

此外，Santa Clara縣公佈下週起在縣內的新型肺炎接種中心，以及一些地區診所，會開始為6個月至5歲大的兒童施打新型肺炎二價疫苗。

6個月至5歲大的兒童，如果已經接種Moderna基礎疫苗兩個月，可以接種Moderna更新版二價疫苗，作為加強針。

Pfizer-BioNTech疫苗方面，6個月至4歲大的兒童，如果未曾接種過任何疫苗，或未有注射基礎疫苗的第三針的話，在接種兩針基礎疫苗後，第三針可以接種Pfizer更新版二價疫苗。

至於已經完整接種Pfizer三針基礎疫苗的幼童，就不需要再接種更新版二價疫苗。

當局又指兩種藥廠的疫苗不能混合，即不可以”溝針”。

更多詳情及預約請到網站，請到Sccfreevax.org查詢

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