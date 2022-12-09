舊金山列治文區4 Star戲院重新營業

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）列治文區的4 Star戲院，在疫情期間關門並轉手，戲院經過一輪裝修之後週四開始重開。

坐落在舊金山列治文區Clement街2200號的4 Star戲院，擁有超過一百年的歷史，戲院在1913年開張，那時候的名字是La Bonita。

1992年，由Frank和Lida Lee買下，但是2020年3月，因為疫情需要關門，而李家也在去年9月把戲院賣掉，新業主身份保密，但聘請Cinema SF經營戲院。

4 Star戲院在裝修後，換了裡面的150張座椅和熒幕，戲院大廳的咖啡座和畫廊區，則重現上世紀30年代的裝飾。

新開的戲院將只放映舊片，不會放映新電影，例如12月15日至25日放映跟聖誕節有關的影片，而26日和31日將放映香港導演王家衛的《重慶森林》。

有興趣多了解4 Star的電影節目，可以參考戲院網站，網址是4-star-movies.com

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