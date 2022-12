舊金山列治文區4 Star戲院重新營業

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)列治文區的4 Star戲院,在疫情期間關門並轉手,戲院經過一輪裝修之後週四開始重開。

坐落在舊金山列治文區Clement街2200號的4 Star戲院,擁有超過一百年的歷史,戲院在1913年開張,那時候的名字是La Bonita。

1992年,由Frank和Lida Lee買下,但是2020年3月,因為疫情需要關門,而李家也在去年9月把戲院賣掉,新業主身份保密,但聘請Cinema SF經營戲院。

4 Star戲院在裝修後,換了裡面的150張座椅和熒幕,戲院大廳的咖啡座和畫廊區,則重現上世紀30年代的裝飾。

新開的戲院將只放映舊片,不會放映新電影,例如12月15日至25日放映跟聖誕節有關的影片,而26日和31日將放映香港導演王家衛的《重慶森林》。

有興趣多了解4 Star的電影節目,可以參考戲院網站,網址是4-star-movies.com

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。