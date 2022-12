美俄交換囚犯 美國職籃女球星及俄軍火商獲釋

【有線新聞】

俄羅斯釋放美國女子職業籃球員格林納,換取美方釋放俄羅斯軍火商人布特,雙方在阿布札比交換。美俄過去一年的外交角力加劇,這次達成協議出乎外界預料。

美國總統拜登和副總統賀錦麗,以及格林納的配偶雪瑞兒,在白宮與格林納通電話。

俄烏戰爭爆發前不久,格林納被指管有大麻油,在莫斯科機場被捕。美俄其後磋商換囚協議,但沒有進展。

被判囚9年的格林納,上月上訴失敗,更被送往偏遠的流放地。沙特阿拉伯及阿聯酋聯合發聲明指,近日在兩國斡旋下,美俄終於達成換囚協議。格林納遭拘留備受社會關注,令拜登政府面臨壓力。

拜登說:「遭受俄羅斯不法扣留多個月、身處無法忍受的環境後,格林納將重回摯愛的懷抱,這是她本應棲身之處。我們一直致力尋求這天來臨,從未間歇推動讓她獲釋,經歷了非常艱辛的磋商。」

雪瑞兒說:「我現時百感交集,但最重要的感覺是真誠感激拜登總統及政府,他剛提及相關工作並不容易,確不容易,涉及很多人的努力。」

美方原本計劃「一換二」,尋求俄方同時釋放被囚禁的前海軍陸戰隊員惠蘭,但未能成功。拜登形容沒有忘記惠蘭,將繼續尋求他獲釋。

至於美方釋放的俄羅斯軍火商人布特,2008年在泰國落網,3年後出售軍火罪成,在美國被判囚25年;其經歷曾改編成荷里活電影。

