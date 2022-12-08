美俄交換囚犯 美國職籃女球星及俄軍火商獲釋

【有線新聞】

俄羅斯釋放美國女子職業籃球員格林納，換取美方釋放俄羅斯軍火商人布特，雙方在阿布札比交換。美俄過去一年的外交角力加劇，這次達成協議出乎外界預料。

美國總統拜登和副總統賀錦麗，以及格林納的配偶雪瑞兒，在白宮與格林納通電話。

俄烏戰爭爆發前不久，格林納被指管有大麻油，在莫斯科機場被捕。美俄其後磋商換囚協議，但沒有進展。

被判囚9年的格林納，上月上訴失敗，更被送往偏遠的流放地。沙特阿拉伯及阿聯酋聯合發聲明指，近日在兩國斡旋下，美俄終於達成換囚協議。格林納遭拘留備受社會關注，令拜登政府面臨壓力。

拜登說：「遭受俄羅斯不法扣留多個月、身處無法忍受的環境後，格林納將重回摯愛的懷抱，這是她本應棲身之處。我們一直致力尋求這天來臨，從未間歇推動讓她獲釋，經歷了非常艱辛的磋商。」

雪瑞兒說：「我現時百感交集，但最重要的感覺是真誠感激拜登總統及政府，他剛提及相關工作並不容易，確不容易，涉及很多人的努力。」

美方原本計劃「一換二」，尋求俄方同時釋放被囚禁的前海軍陸戰隊員惠蘭，但未能成功。拜登形容沒有忘記惠蘭，將繼續尋求他獲釋。

至於美方釋放的俄羅斯軍火商人布特，2008年在泰國落網，3年後出售軍火罪成，在美國被判囚25年；其經歷曾改編成荷里活電影。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。