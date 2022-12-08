舊金山週六舉行槍械回購活動 望減少槍械在市面流通（視頻）

December 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）將會在本星期六舉行槍械回購活動，市長布里德希望藉此提供一個機會，去減低街上流通的槍械，並表示通過交出槍械，能使某些人的生活重回正軌。

這次的槍械回購活動由舊金山警方及United Playaz合辦，United Playaz是一個預防罪案及協助青少年的社區組織。

槍械回購活動自2014年首次舉辦以來，已回收約2500支槍械，槍械回收後會被溶解，零件改造成珠寶或其他商品出售，收入會用作未來槍械回購活動的開支。

United Playaz創辦人Rudy Corpuz Jr. 說：「我們將銷毀掉的槍械做成藝術品，如果你看看槍械回購單張，上面的藝術品是百分百用槍械製造，勇士隊剛剛買下了這件藝術品，並放在Chase球場展示。」

市長布里德表示，正不斷打擊舊金山的槍械暴力，必須繼續努力去攜手打造更安全的社區，亦不希望見到有更多人死於槍下。

布里德說：「當你在一個經常發生槍擊事件的環境長大，而作為在Fillmore區長大的人，你會覺得所有人都是這樣生活，你會覺得槍擊案是常態，甚至有時候你會被捲進這些事當中。」

槍械回購活動會在本星期六在United Playaz的中心舉行，地址是Howard街1038號，交出手槍可以獲得100元，步槍、散彈槍等可獲得200元，交出槍械的人士不會被問及槍械的來源。

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