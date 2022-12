舊金山週六舉行槍械回購活動 望減少槍械在市面流通（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)將會在本星期六舉行槍械回購活動,市長布里德希望藉此提供一個機會,去減低街上流通的槍械,並表示通過交出槍械,能使某些人的生活重回正軌。

這次的槍械回購活動由舊金山警方及United Playaz合辦,United Playaz是一個預防罪案及協助青少年的社區組織。

槍械回購活動自2014年首次舉辦以來,已回收約2500支槍械,槍械回收後會被溶解,零件改造成珠寶或其他商品出售,收入會用作未來槍械回購活動的開支。

United Playaz創辦人Rudy Corpuz Jr. 說:「我們將銷毀掉的槍械做成藝術品,如果你看看槍械回購單張,上面的藝術品是百分百用槍械製造,勇士隊剛剛買下了這件藝術品,並放在Chase球場展示。」

市長布里德表示,正不斷打擊舊金山的槍械暴力,必須繼續努力去攜手打造更安全的社區,亦不希望見到有更多人死於槍下。

布里德說:「當你在一個經常發生槍擊事件的環境長大,而作為在Fillmore區長大的人,你會覺得所有人都是這樣生活,你會覺得槍擊案是常態,甚至有時候你會被捲進這些事當中。」

槍械回購活動會在本星期六在United Playaz的中心舉行,地址是Howard街1038號,交出手槍可以獲得100元,步槍、散彈槍等可獲得200元,交出槍械的人士不會被問及槍械的來源。

