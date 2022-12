【KTSF 張擎鳳報導】

週三是珍珠港襲擊事件81週年紀念日,在事件中的幾位百歲倖存者,聚集在當年日本轟炸夏威夷的現場,以紀念當年遇難的人。

1941年日本偷襲珍珠港,將美國推向了第二次世界大戰,在事件中,美軍有大約2400人喪生,僅亞利桑那號戰艦就損失了1,177名水兵和海軍陸戰隊員。

在珍珠港襲擊事件81週年的日子,由海軍和國家公園管理局贊助的紀念儀式,在當年襲擊的那一刻,即是上午7點55分舉行默哀,而美國國旗也下半旗,紀念事件中的死難者。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。