奧克蘭Foon Lok West公寓剪彩開幕 提供130個可負擔單位（視頻）

December 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Foon Lok West住宅公寓，提供130個可負擔房屋單位，週三正式剪彩開幕。

MidPen Housing執行長Matt Franklin說：「歡迎來到Foon Lok West，130個勤勞的奧克蘭家庭之家。」

位於奧克蘭第9大道311號的Foon Lok West公寓大樓，是奧克蘭市府在海岸邊的Brooklyn Basin混合用途開發區計劃中的住宅之一。

非營利開發商MidPen Housing的執行長Matt Franklin，在週三的開幕典禮上表示，今天不只要為Foon Lok West慶祝，隔壁的Foon Lok East公寓也在週三正式動土，計劃將提供約120個可負擔房屋單位。

州眾議員Mia Bonta也到場祝賀，她指出，要更加努力為奧克蘭市民爭取住房的權益。

Bonta說：「每一位奧克蘭居民都應享有這樣的待遇，都應知道自己起床時，能看到陽光、聽到海鷗、有片刻的清靜，這卻不是每個市民都能享有的，所以我會確保我們在未來會有更多像這樣的機會。」

Foon Lok West所提供的130個可負擔房屋單位中，有單睡房至三睡房的房型，公寓大樓內也設有社區公用空間，例如電腦室及活動中心，可負擔房屋單位目前已全數出租，候補名單也關閉。

所處的Brooklyn Basin社區，將利用區內62英畝的土地，提供3,100個住宅單位、社區公共空間及零售服務，其中465個住宅單位為可負擔房屋單位。

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