奧克蘭Foon Lok West公寓剪彩開幕 提供130個可負擔單位（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭（屋崙）Foon Lok West住宅公寓，提供130個可負擔房屋單位，週三正式剪彩開幕。

MidPen Housing執行長Matt Franklin說：「歡迎來到Foon Lok West，130個勤勞的奧克蘭家庭之家。」

位於奧克蘭第9大道311號的Foon Lok West公寓大樓，是奧克蘭市府在海岸邊的Brooklyn Basin混合用途開發區計劃中的住宅之一。

非營利開發商MidPen Housing的執行長Matt Franklin，在週三的開幕典禮上表示，今天不只要為Foon Lok West慶祝，隔壁的Foon Lok East公寓也在週三正式動土，計劃將提供約120個可負擔房屋單位。

州眾議員Mia Bonta也到場祝賀，她指出，要更加努力為奧克蘭市民爭取住房的權益。

Bonta說：「每一位奧克蘭居民都應享有這樣的待遇，都應知道自己起床時，能看到陽光、聽到海鷗、有片刻的清靜，這卻不是每個市民都能享有的，所以我會確保我們在未來會有更多像這樣的機會。」

Foon Lok West所提供的130個可負擔房屋單位中，有單睡房至三睡房的房型，公寓大樓內也設有社區公用空間，例如電腦室及活動中心，可負擔房屋單位目前已全數出租，候補名單也關閉。

所處的Brooklyn Basin社區，將利用區內62英畝的土地，提供3,100個住宅單位、社區公共空間及零售服務，其中465個住宅單位為可負擔房屋單位。

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