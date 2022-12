奧克蘭Foon Lok West公寓剪彩開幕 提供130個可負擔單位（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

東灣奧克蘭(屋崙)Foon Lok West住宅公寓,提供130個可負擔房屋單位,週三正式剪彩開幕。

MidPen Housing執行長Matt Franklin說:「歡迎來到Foon Lok West,130個勤勞的奧克蘭家庭之家。」

位於奧克蘭第9大道311號的Foon Lok West公寓大樓,是奧克蘭市府在海岸邊的Brooklyn Basin混合用途開發區計劃中的住宅之一。

非營利開發商MidPen Housing的執行長Matt Franklin,在週三的開幕典禮上表示,今天不只要為Foon Lok West慶祝,隔壁的Foon Lok East公寓也在週三正式動土,計劃將提供約120個可負擔房屋單位。

州眾議員Mia Bonta也到場祝賀,她指出,要更加努力為奧克蘭市民爭取住房的權益。

Bonta說:「每一位奧克蘭居民都應享有這樣的待遇,都應知道自己起床時,能看到陽光、聽到海鷗、有片刻的清靜,這卻不是每個市民都能享有的,所以我會確保我們在未來會有更多像這樣的機會。」

Foon Lok West所提供的130個可負擔房屋單位中,有單睡房至三睡房的房型,公寓大樓內也設有社區公用空間,例如電腦室及活動中心,可負擔房屋單位目前已全數出租,候補名單也關閉。

所處的Brooklyn Basin社區,將利用區內62英畝的土地,提供3,100個住宅單位、社區公共空間及零售服務,其中465個住宅單位為可負擔房屋單位。

