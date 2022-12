北卡Moore縣發電站受槍擊 大部份用戶恢復電力供應

【KTSF 張擎鳳報導】

上週末北卡羅來納州Moore縣的兩個發電站受到槍擊,造成該縣大規模停電,該縣週三已恢復大部份電力供應。

Duke Energy能源公司發言人Jeff Brooks說:「目前只有約1,200名客戶仍沒電。」

北卡州Moore縣的主要能源公司Duke Energy表示,上個星期六在當地兩個發電站在襲擊中受損的所有設備都已修復或更換,逐漸恢復供電,襲擊事件發生在上星期六晚上,有人開車先後衝破兩個發電站大門,並向發電站開槍。

聯邦調查局(FBI)週三呼籲知情的民眾提供線索。

而北卡羅來納州與Moore縣以及Duke能源公司,將提供總額7萬5千美元的獎金給提供至關重要信息的人,將做案的人捉拿歸案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。