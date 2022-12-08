涉嫌8月初在Muni巴士上殺人 疑犯被項多項重罪

【KTSF 周正鈞報導】
舊金山（三藩市）地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）會以多項重罪起訴一名疑凶，他涉嫌在今年8月初在Muni巴士上殺人及傷人。
23歲被告Ilasa Faalogoifo，將會面臨包括冷血處決式一級謀殺，以及使用致命武器襲擊等罪名。
事發在今年8月3號下午3點20分左右，近舊金山牛宮附近的Sunnydale社區，Faalogoifo涉嫌在Muni巴士上殺害一名乘客，並傷及另一名乘客。
舊金山警方在Daly City警方通報下，11月18日於Daly City的一間汽車旅館將他拘捕，地檢官也因公眾安全理由，不准疑犯保釋，週四提堂。
一旦罪名成立，他將會面臨超過50年的監禁，案件動機仍在調查中。
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