涉嫌8月初在Muni巴士上殺人 疑犯被項多項重罪

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)會以多項重罪起訴一名疑凶,他涉嫌在今年8月初在Muni巴士上殺人及傷人。

23歲被告Ilasa Faalogoifo,將會面臨包括冷血處決式一級謀殺,以及使用致命武器襲擊等罪名。

事發在今年8月3號下午3點20分左右,近舊金山牛宮附近的Sunnydale社區,Faalogoifo涉嫌在Muni巴士上殺害一名乘客,並傷及另一名乘客。

舊金山警方在Daly City警方通報下,11月18日於Daly City的一間汽車旅館將他拘捕,地檢官也因公眾安全理由,不准疑犯保釋,週四提堂。

一旦罪名成立,他將會面臨超過50年的監禁,案件動機仍在調查中。

