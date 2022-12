Juul電子煙生產商和解數千宗北加州訴訟

【KTSF 朱慧琪報導】

經過約三年的訴訟,Juul電子煙生產商與數千宗北加州的訴訟達成和解協議,不過只是佔總訴訟的一半。

根據和解協議內容,和解的金額沒對外透露,而和解協議會賠償給那些患有尼古丁成癮和其他健康問題的人,以及購買Juul產品的人。

部份學區、城市、縣和美洲原住民部落,也將獲得資金,來解決年輕人的尼古丁成癮問題。

全球約合共約一萬宗針對Juul電子煙產品的訴訟,而本次的和解只是佔當中的一半,約5千宗,Juul電子煙行銷策略被認為是以青少年為目標,令全國青少年吸食電子煙的人數激增。

在過去的一年,Juul與37個州和地區已經達成和解,並在訴訟期間,Juul宣佈破產,裁員數百人,但後來獲得融資繼續運營。

根據2021年的一項全國調查,美國超過200萬名青少年表示,他們有使用電子煙,有些人甚至每天都吸電子煙。

