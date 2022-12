【KTSF】

週三在亞特蘭大郊區Marietta市的一家Walmart店的汽車中心外面發生槍擊事件,有一人受傷。

警方接報到場調查後,確定這宗槍擊案是兩個團體之間的爭執所致,警方在事件中拘留幾個人,中槍受傷的人送去醫院,情況未明,Walmart店內的人一度要疏散

