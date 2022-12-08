今年流感疫苗與病毒株吻合 但很多市民仍未接種

December 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(American Heart Association)

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦衞生官員表示，今年的流感疫苗，可以防禦正在社區傳播的病毒株，不過有很多市民仍然未接種疫苗。

全美大部分的州分，流感個案均呈上升趨勢，聯邦疾控中心（CDC）估計，今個流感季節開始以來，最少有870萬人已感染了流感，78000人士需要留院治療，有4500名人感染流感死亡。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「今年流感住院數字是十年來的新高。」

CDC說，今年的流感疫苗的配方，似乎與今季流行的病毒株很吻合。

不過，今季市民的流感疫苗接種率比去年同期低，尤其是那些高危人士。

CDC最新的數據顯示，截至10月底，孕婦的流感疫苗接種率比去年同期下跌12%，長者的接種率下降三個百分點，和疫情之前相比，兒童流感疫苗接種率下跌5%。

聯邦衞生官員說，接種流感疫苗是保護自己及身邊人的最佳方法。

Walensky說：「就算疫苗配對不一樣的病毒株，我們亦見到住院率減少35%，所以當疫苗配對病毒株吻合的時候，就會有很好的效果。」

衛生官員說，假如市民仍未接種疫苗的話，請盡快接種流感疫苗來預防疾病。

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