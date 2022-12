今年流感疫苗與病毒株吻合 但很多市民仍未接種

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦衞生官員表示,今年的流感疫苗,可以防禦正在社區傳播的病毒株,不過有很多市民仍然未接種疫苗。

全美大部分的州分,流感個案均呈上升趨勢,聯邦疾控中心(CDC)估計,今個流感季節開始以來,最少有870萬人已感染了流感,78000人士需要留院治療,有4500名人感染流感死亡。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「今年流感住院數字是十年來的新高。」

CDC說,今年的流感疫苗的配方,似乎與今季流行的病毒株很吻合。

不過,今季市民的流感疫苗接種率比去年同期低,尤其是那些高危人士。

CDC最新的數據顯示,截至10月底,孕婦的流感疫苗接種率比去年同期下跌12%,長者的接種率下降三個百分點,和疫情之前相比,兒童流感疫苗接種率下跌5%。

聯邦衞生官員說,接種流感疫苗是保護自己及身邊人的最佳方法。

Walensky說:「就算疫苗配對不一樣的病毒株,我們亦見到住院率減少35%,所以當疫苗配對病毒株吻合的時候,就會有很好的效果。」

衛生官員說,假如市民仍未接種疫苗的話,請盡快接種流感疫苗來預防疾病。

