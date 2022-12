中半島男子疑墮入交友騙局 約會期間被人搶劫和襲擊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Menlo Park警方表示,一個男子懷疑墮入交友騙局,約會期間被人搶劫和襲擊,一名疑犯被捕。

警方表示,案發在11月18日下午6點左右,警員接報到Haven Avenue 3600路段,發現一名35歲男子因遭到襲擊而多處受傷。

警方指,受害人頭部被人用槍柄擊打,頭部及臉被人拳打腳踢,警方稱,受害人在交友軟件上認識的一名女子,約會期間,受害者和該女子坐在他停著的車裏聊天,這時兩名男疑犯走近,將受害人從車拉出來,然後襲擊他,並從他身上拿走了現金,其後該名女子自願地與兩名男疑犯徒步離開現場。

警察週二以涉嫌使用致命武器襲擊和搶劫罪名,拘捕一名24歲男子,他的住所就在案發的路段。

警方表示,找到襲擊中使用的槍械,任何人如有案件的相關信息,可致電警方(650) 330-6300。

