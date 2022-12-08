中半島男子疑墮入交友騙局 約會期間被人搶劫和襲擊（視頻）

December 8, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

中半島Menlo Park警方表示，一個男子懷疑墮入交友騙局，約會期間被人搶劫和襲擊，一名疑犯被捕。

警方表示，案發在11月18日下午6點左右，警員接報到Haven Avenue 3600路段，發現一名35歲男子因遭到襲擊而多處受傷。

警方指，受害人頭部被人用槍柄擊打，頭部及臉被人拳打腳踢，警方稱，受害人在交友軟件上認識的一名女子，約會期間，受害者和該女子坐在他停著的車裏聊天，這時兩名男疑犯走近，將受害人從車拉出來，然後襲擊他，並從他身上拿走了現金，其後該名女子自願地與兩名男疑犯徒步離開現場。

警察週二以涉嫌使用致命武器襲擊和搶劫罪名，拘捕一名24歲男子，他的住所就在案發的路段。

警方表示，找到襲擊中使用的槍械，任何人如有案件的相關信息，可致電警方(650) 330-6300。

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