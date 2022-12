最近呼吸道疾病及新型肺炎病例飆升 衞生局建議民眾再戴口罩

【KTSF 梁展穎報導】

最近呼吸道疾病及新型肺炎的病例飆升,衞生局建議民眾再次佩戴口罩。

由於新型肺炎病例飆升,聯邦疾控中心(CDC)建議,市民需要在紐約市的某些地方佩戴口罩。

紐約市民Darryl Obee說:「最近有很多變種病毒在市區內傳播,我認識有人已經受到感染。」

長島猶太醫療中心Frederick Davis醫生說:「每年這個時候都會有大量人群聚集,假如想保護自己、身邊的摰愛,免疫力低的人及長者,請佩戴口罩。」

CDC警告,由於新型肺炎疫情反彈,加上呼吸道疾病如流感和RSV呼吸道合胞病毒的病例上升,會導致醫護人員人手短缺。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「面對過去幾年的疫情是很不容易的,現在我們面對另一波的疫情,另一次的不勝負荷,這是一個很悲傷但可以避免的事情。」

預料在加州,因新型肺炎及流感而住院的個案在1月之前會上升63%。

衞生局報告,流感傳播水平已由中等升至高水平。

當局指,全美的醫院正在趕快增加兒科床位,不過增加兒科床位的速度,追不上住院兒童的需求。

