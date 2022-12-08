最近呼吸道疾病及新型肺炎病例飆升 衞生局建議民眾再戴口罩

December 8, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

最近呼吸道疾病及新型肺炎的病例飆升，衞生局建議民眾再次佩戴口罩。

由於新型肺炎病例飆升，聯邦疾控中心（CDC）建議，市民需要在紐約市的某些地方佩戴口罩。

紐約市民Darryl Obee說：「最近有很多變種病毒在市區內傳播，我認識有人已經受到感染。」

長島猶太醫療中心Frederick Davis醫生說：「每年這個時候都會有大量人群聚集，假如想保護自己、身邊的摰愛，免疫力低的人及長者，請佩戴口罩。」

CDC警告，由於新型肺炎疫情反彈，加上呼吸道疾病如流感和RSV呼吸道合胞病毒的病例上升，會導致醫護人員人手短缺。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「面對過去幾年的疫情是很不容易的，現在我們面對另一波的疫情，另一次的不勝負荷，這是一個很悲傷但可以避免的事情。」

預料在加州，因新型肺炎及流感而住院的個案在1月之前會上升63%。

衞生局報告，流感傳播水平已由中等升至高水平。

當局指，全美的醫院正在趕快增加兒科床位，不過增加兒科床位的速度，追不上住院兒童的需求。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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