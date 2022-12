數據顯示灣區科技及生物科技業近三個月裁員近8千人（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州就業發展局最新數據顯示,灣區科技及生物科技業,在近三個月內裁員人數近8千人。

加州就業發展局工人調整和再培訓通知WARN數據顯示,截至星期一,灣區各地企業在10至12月間通報,總共將解僱超過9,000名員工,其中The Mercury News計算,約有7,959名職員來自科技及生物科技相關企業。

這波更新的裁員名單,增加了270個灣區職位,包括電子煙公司Juul,將在舊金山裁減116人,晶片大廠Intel將在Santa Clara裁減90人,運載火箭公司Astra Space將在Alameda及Mountain View裁減64人。

而目前宣布在灣區裁員人數超過一千人的企業,包括Facebook母公司Meta,在Menlo Park、Burlingame、Fremont、Sunnyvale及舊金山裁員2,654人,還有Twitter在舊金山及聖荷西裁員1,126人。

