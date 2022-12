【KTSF】

未來幾日天氣會變得不穩定,週末更有機會面臨小型大氣河風暴。

根據國家氣象局灣區分局資料,週四來到灣區的第一個雨帶,預計北灣及舊金山市降雨量達0.2吋至半吋,中半島及南灣雨量較少0.1至0.2吋,而週末來到的第二波雨帶降雨量更大,預計整個灣區雨量達1吋至1.5吋,部份沿海地區更會有2吋至4吋的降雨量。

國家氣象局Reno分局發推文指,由星期五晚上10點起至星期一凌晨4點,將會有時速超過45英哩的大風雪,駕駛將會十分困難,甚至無法前進,大家也要為停電做好準備,影響範圍包括太浩湖、Mono縣等一帶地區。

