Alameda高中一日發生兩宗令人不安事件 校區將致力改善學校安全（視頻）

Alameda聯合校區向校區中的學生、家長和社區人士公佈Alameda高中週二發生兩起令人不安的事件,也表示校區將研究如何改善學校的安全。

Alameda聯合校區的校監Pasquale Scuderi表示,兩起事件都在週二發生在Alameda高中。

第一起事件在上午發生,校區表示,有一個曾經是該校的學生進入校園行動,展現不規矩的行為,校方聯絡該市的CARE team來對這名男子做檢查,之後把他帶走。

校監透露,一些學生害怕這名男子會對幾年前曾說會在學校開槍的恐嚇有所行動。

另外一起事件發生在同一天下午3點,有另外一名男子走進一間課室中,撫摸一個女學生的臉,當一名教師質問他的時候,他離開課室,但是在走廊碰到兩個女生,問其中一人是否可以親她。

這名男子在學校還來不及封鎖校園之前離開,之後有一位老師跟蹤他到Fruitvale地鐵站,並要在場的捷運警察幫忙,警察有拍下這名男子的照片,但是這名男子卻失去蹤影。

校區總監Scuderi表示,知道這些事件令人害怕和感到不安,但警方和校方都在調查,而校區也和Alameda高中研究如何避免這類陌生人闖入學校的事件再發生,也將討論如何改裝校園設施來加強保安。

