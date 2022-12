【KTSF】

世界盃八強賽事即將在本週稍後舉行,本台邀請到香港足球球練冼家裕和香港東方足球隊成員梁冠聰,為大家分析賽事形勢,以及就本屆世界盃出現多次「爆冷」賽果分享看法。

