紐約曼哈頓一個陪審團週二裁定,前總統特朗普旗下兩間公司,在刑事稅務欺詐案中所有控罪成立,但特朗普和他的家族成員並沒有被起訴。

特朗普旗下這兩間公司,因為涉嫌與一個詐騙集團聯繫長達15年,期間這兩間公司的高層,沒有通報以及涉嫌逃稅等問題,而分別被控的多項刑事稅務欺詐罪名全部成立,將分別面對最高160萬元罰款,案件將於明年1月13日判刑。

特朗普現時官司纏身,當中包括海湖莊園不當處理機密檔案,以及試圖推翻2020年大選結果等案件。

