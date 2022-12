【KTSF】

舊金山(三藩市)市參議會上星期首讀通過容許警方使用有殺傷力的搖控機械人去執行任務,這結果連日來引起廣泛討論及爭議,週二進行二讀有180度改變。

市參議會進行二讀指,因沒有足夠時間讓公眾了解措施,一致通過剎停這個具爭議性的政策,並將問題送回委員會進一步磋商,當中不排除有機會允許警方在有限度的事件中,使用這類武裝的機械人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。