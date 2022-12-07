舊金山亞裔夫婦涉不當對待菲律賓女傭 被控販賣勞工罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）一對亞裔夫妻，因為涉嫌不當對待從菲律賓帶過來的女傭，面對販賣勞工罪（labor trafficking）。

舊金山地檢處表示，住在舊金山的一對夫婦，Jose Aguila和Lorraine Lim，2019年6月他們把一位菲律賓女傭帶來美國，照顧一個殘障的孩子，原本告訴女傭只需要做三個月，之後卻涉嫌收起她的護照，不准女傭有朋友或向外溝通的方式．

頭幾個月每月付240元，之後每個月只付40元，促使不會說英語的女傭，需要依靠兩位涉案人生活，涉案人也沒有提供任何福利。

女傭必須24小時隨時幫忙照顧孩子，涉案人甚至要女傭在一個裝滿衣物的儲藏室睡覺，沒有提供暖氣，後來是一位鄰居報警。

舊金山警察部門的受害人特別小組在去年11月救出受害人，幫助她重建生活。

而Aguila和Lim夫婦則在今年11月被正式起訴，面對8項控罪，包括販賣勞工、違反失業保險法，和違反勞工法等控罪。

兩人目前各以十萬交保，必須交出護照和受監控，要是所有罪名成立，將面對19年的監禁。

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