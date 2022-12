舊金山亞裔夫婦涉不當對待菲律賓女傭 被控販賣勞工罪（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)一對亞裔夫妻,因為涉嫌不當對待從菲律賓帶過來的女傭,面對販賣勞工罪(labor trafficking)。

舊金山地檢處表示,住在舊金山的一對夫婦,Jose Aguila和Lorraine Lim,2019年6月他們把一位菲律賓女傭帶來美國,照顧一個殘障的孩子,原本告訴女傭只需要做三個月,之後卻涉嫌收起她的護照,不准女傭有朋友或向外溝通的方式.

頭幾個月每月付240元,之後每個月只付40元,促使不會說英語的女傭,需要依靠兩位涉案人生活,涉案人也沒有提供任何福利。

女傭必須24小時隨時幫忙照顧孩子,涉案人甚至要女傭在一個裝滿衣物的儲藏室睡覺,沒有提供暖氣,後來是一位鄰居報警。

舊金山警察部門的受害人特別小組在去年11月救出受害人,幫助她重建生活。

而Aguila和Lim夫婦則在今年11月被正式起訴,面對8項控罪,包括販賣勞工、違反失業保險法,和違反勞工法等控罪。

兩人目前各以十萬交保,必須交出護照和受監控,要是所有罪名成立,將面對19年的監禁。

