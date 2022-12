明年元旦Santa Clara市將上調最低工資

【KTSF】

由明年元旦1月1號起,Santa Clara市最低工資將上調。

該市最低工資,會由現時的每小時16.4元,加至17.2元,這個加幅是以區域消費物價指數為基準,每年調整。

