Santa Clara縣污水新冠病毒含菌量上升 當局呼籲大家注意防疫（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南灣Santa Clara縣公共衞生部公布縣內污水中沙士二型冠狀病毒數據,當中污水含菌量有上升趨勢,當局呼籲大家防疫勿掉以輕心。

Santa Clara縣公共衛生局長Sara Cody說:「首先,污水中的病毒量正在飇升,這是Omicron的高峰,高過Omicron的高峰,所以我們看見很多病毒在流竄。」

Cody指出,污水中的病毒量,更能真實反映病毒在社區流行的情況,因為這數據跟隨後出現的確診率、住院率及死亡率成正比,而佔縣內75%的人口的聖荷西市,污水病毒量已達到今年1月高峰期的84%,Palo Alto的污水病毒量,更超出今年1月的高峰期。

局長也表示,染上流感的人數有上升,這就是說比起往年發生在12月初至1月之間的流感季節,提早了很多到來。

而對兒童風險較大的呼吸道合胞病毒RSV季節也提早了,她也指出,這個冬天比較複雜,多種病毒混合在一起,防疫不容掉以輕心。

Cody說:「想渡過一個健康的假期,你要有所行動,現在就要開始。」

她所指的行動,就是如果還沒有接種新型肺炎疫苗及加強針,或者流感針,現在就要去打針,現時新型肺炎二價疫苗加強針的接種率只有25%。

在室內人多,空氣不流通的場所要帶口罩,如果染病的話就要留在家,不要外出。

她又指出,因現時已經有不同的方法及工具防止及治療病症,看不到有強制戴口罩的必要,但她也有察覺,現在大家都習慣不戴口罩,呼籲大家應保護自己戴上口罩,別在乎別人眼光。

而州公共衞生局指,全州的兒科深切治療部病床,使用率達80%,部份地區使用率更接近九成,州府建議大家在室內公共地方應該帶上口罩。

