Santa Clara縣污水新冠病毒含菌量上升 當局呼籲大家注意防疫（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

南灣Santa Clara縣公共衞生部公布縣內污水中沙士二型冠狀病毒數據，當中污水含菌量有上升趨勢，當局呼籲大家防疫勿掉以輕心。

Santa Clara縣公共衛生局長Sara Cody說：「首先，污水中的病毒量正在飇升，這是Omicron的高峰，高過Omicron的高峰，所以我們看見很多病毒在流竄。」

Cody指出，污水中的病毒量，更能真實反映病毒在社區流行的情況，因為這數據跟隨後出現的確診率、住院率及死亡率成正比，而佔縣內75%的人口的聖荷西市，污水病毒量已達到今年1月高峰期的84%，Palo Alto的污水病毒量，更超出今年1月的高峰期。

局長也表示，染上流感的人數有上升，這就是說比起往年發生在12月初至1月之間的流感季節，提早了很多到來。

而對兒童風險較大的呼吸道合胞病毒RSV季節也提早了，她也指出，這個冬天比較複雜，多種病毒混合在一起，防疫不容掉以輕心。

Cody說：「想渡過一個健康的假期，你要有所行動，現在就要開始。」

她所指的行動，就是如果還沒有接種新型肺炎疫苗及加強針，或者流感針，現在就要去打針，現時新型肺炎二價疫苗加強針的接種率只有25%。

在室內人多，空氣不流通的場所要帶口罩，如果染病的話就要留在家，不要外出。

她又指出，因現時已經有不同的方法及工具防止及治療病症，看不到有強制戴口罩的必要，但她也有察覺，現在大家都習慣不戴口罩，呼籲大家應保護自己戴上口罩，別在乎別人眼光。

而州公共衞生局指，全州的兒科深切治療部病床，使用率達80%，部份地區使用率更接近九成，州府建議大家在室內公共地方應該帶上口罩。

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