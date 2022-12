【KTSF 周正鈞報導】

本台在週末報導過,東灣Richmond市第二區的兩位市議員候選人,因為獲得相同的票數,必須抽籤定勝負,週二上午結果出爐。

列治文市第二區市議員的點票結果,Andrew Butt和Cesar Zepeda各獲得1,921張選票,因為雙方的得票差距少於1%,Contra Costa縣選務處必須人工點票,而州法允許縣選務處以抽籤決定輸贏。

Cesar Zepeda靠得票加上週二的運氣,名字被抽中,成為Richmond市的候任市議員。

