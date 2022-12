藥廠Pfizer和BioNTech反告Moderna侵權

【KTSF 朱慧琪報導】

藥廠Moderna控告競爭對手Pfizer藥廠和德國製藥商BioNTech,涉侵權盜用mRNA疫苗技術要求賠償,案件有新進展,Pfizer和BioNTech反告Moderna。

8月時,Moderna控告Pfizer,指對方涉嫌抄襲Moderna的mRNA疫苗技術專利,以製造自己的疫苗。

Pfizer和BioNTech都否認抄襲,他們在週一提出反制訴訟,要求法院駁回Moderna的官司,和裁定Moderna的專利無效,而且未被侵權。

目前,Moderna還有幾宗官司正在打,包括與國家衛生院(NIH)就知識產權問題,以及被兩間生物技術公司起訴,原因與指控Pfizer侵權有關。

