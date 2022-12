【KTSF 朱慧琪報導】

Pfizer藥廠向政府申請為6個月大至4歲幼童,緊急使用新型肺炎二價疫苗。

Pfizer藥廠週一向聯邦食品及藥物管理局(FDA)申請緊急使用授權,為6個月大至4歲幼童接種新型肺炎二價疫苗作為第三針,這個年齡層的幼童,目前要打三針作基本疫苗,如果申請獲批,幼童頭兩針將會接種原始疫苗,第三針則是新的二價疫苗。

目前當局已經授權5歲以上的人接種Pfizer的二價疫苗,二價疫苗是針對原始版本的新型肺炎病毒株,同時針對Omicron的BA.4及BA.5變種病毒株。

