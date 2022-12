【有線新聞】

全球首富馬斯克旗下的神經科技公司,捲入不當動物實驗爭議,據報正面臨美國政府調查。

馬斯克創辦的Neuralink,正研發可植入人類大腦的晶片,尋求協助腦癱病人重獲活動能力。

但路透社引述內部文件指,公司有多名員工投訴馬斯克施壓加快研發進度,促使公司用更多動物進行測試,重複失敗的實驗,導致動物死亡,四年來已有合共約1500隻羊、豬和猴子死亡,質疑死亡數字過高。

據報美國農業部的監察總長,近月已立案調查Neuralink有否違反動物福利法。

