三大華爾街大行唱淡美國經濟 預警明年或出現衰退

三大華爾街大行高盛、摩根大通及美銀總裁,合力唱淡美國經濟,預警明年有機會出現衰退,另一大行摩根士丹利據報更有意全球裁員過千人。

多國央行今年來持續加息應對高通脹,經濟衰退憂慮早已響起警號。三家華爾街大行高盛、摩根大通及美銀都開聲都唱淡明年經濟前景,甚至預警明年有機會陷入衰退。

高盛行政總裁蘇德巍說:「我認為你要假設我們將會有波折的時期,你要更謹慎管理財務資源,以及公司的規模及步伐,亦要預計活動水平會受到更多限制,在一個更嚴峻的經濟環境,最大的問題是隨著央行收緊貨幣政策並試圖控制通脹,他們可否更有約束地協調經濟軟著陸?我認為仍存在不確定,有可能(軟著陸)但我肯定我們明年會看到衰退。」

摩根大通行政總裁戴蒙接受CNBC訪問時亦指,即使儲蓄及政府援助有助保持消費者的「錢包」穩定,但消費開支不會持續增加太久,因通脹及加息正蠶食一切,再加上地緣政治壓力等因素有可能衍生成一場經濟衰退的風暴。

各大行亦用行動證明關注當地經濟前景。

CNBC報道,摩根士丹利將在全球裁走約1600人,相當於集團2%員工,預計涉及所有部門,但不包括財務顧問,至於美銀亦因應離職人數減少而放慢招聘。

高盛就指業務與經濟狀況緊密相連,所以有心理準備要作出艱難的決定,如削減紅利及裁員。

