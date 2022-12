加州參議員Scott Wiener提出全新可負擔房屋政策（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)週二下午宣布提出全新可負擔房屋政策。

代表舊金山的加州參議員威善高,週二與眾多宗教團體及當地社區領袖,透過記者會倡議SB 4提案,希望開放宗教組織團體及非營利大學利用其土地,開發可負擔房屋。

威善高說:「我們都知道我們處於嚴重的房屋短缺,尤其是低收入及中產人士可負擔的房屋,SB 4將開放大量的土地,供百分百可負擔房屋使用。」

威善高表示,SB 4,又稱Yes in God’s Backyard,「在上帝的後院」提案若通過,教堂、清真寺等宗教組織,還有非營利大學,在土地上建蓋完全為可負擔房屋建案時,只要符合區域內的人口密度和房屋高度限制,並維持出租房屋的可負擔性55年,及出售房屋的可負擔性45年,將不再受地方政府阻擋,不需經過昂貴且困難的土地重劃分區流程,或經過地方政府的批准。

他也舉例,這些原本就長期與非營利住房開發商配合的宗教組織,透過此提案,可以利用他們空出的停車場來興建可負擔房屋。

威善高及出席的多位地區領袖相信,這項提案將有效幫助有需要的人士及加州的住房短缺。

