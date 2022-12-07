加州參議員Scott Wiener提出全新可負擔房屋政策（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州參議員威善高（Scott Wiener）週二下午宣布提出全新可負擔房屋政策。

代表舊金山的加州參議員威善高，週二與眾多宗教團體及當地社區領袖，透過記者會倡議SB 4提案，希望開放宗教組織團體及非營利大學利用其土地，開發可負擔房屋。

威善高說：「我們都知道我們處於嚴重的房屋短缺，尤其是低收入及中產人士可負擔的房屋，SB 4將開放大量的土地，供百分百可負擔房屋使用。」

威善高表示，SB 4，又稱Yes in God’s Backyard，「在上帝的後院」提案若通過，教堂、清真寺等宗教組織，還有非營利大學，在土地上建蓋完全為可負擔房屋建案時，只要符合區域內的人口密度和房屋高度限制，並維持出租房屋的可負擔性55年，及出售房屋的可負擔性45年，將不再受地方政府阻擋，不需經過昂貴且困難的土地重劃分區流程，或經過地方政府的批准。

他也舉例，這些原本就長期與非營利住房開發商配合的宗教組織，透過此提案，可以利用他們空出的停車場來興建可負擔房屋。

威善高及出席的多位地區領袖相信，這項提案將有效幫助有需要的人士及加州的住房短缺。

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