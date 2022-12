拜登參觀阿利桑那州台積電廠房 稱製造業已重返美國

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週二前往阿利桑那州,參觀當地的台積電廠房,拜登表示,製造業已重返美國,台積電就透露,將會加大力度投資在美國。

拜登週二參觀台積電位於阿利桑那州的廠房,台積電透露,比原先計劃的投資,將會增加兩倍去到400億美元,是美國歷史上最大筆的外國投資,這個對拜登政府來說是好消息,因為自拜登上台以來,供應鏈問題已經打亂了經濟。

拜登表示,美國的製造業已經返回來。

拜登說:「你們在此因為你們見到,美國製造業回來了,美國製造業已返回。」

台積電主席估計,當兩座計劃中的晶片廠房落成啟用時,每年收益可達100億美元,同時客戶使用的產品,如果裡面的晶片在這間廠房製造,估計每年銷售額可達400億美元。

台積電主席劉德音(Mark Liu)說:「這劃時代設施見證,台積電正加大力度幫助,建立一個充滿活力的半導體生態系統在美國。」

台積電這間新廠房,預計在2024年開始營運,至於台積電在附近興建的第二間廠房,將會在2026年之前生產更高端的三納米晶片,估計可以創造約共1.3萬份工作。

目前台積電的大客戶包括蘋果、Nvidia和AMD,預期這些公司的晶片將會在這間新廠房製造。

出席週二台積電新廠房開幕儀式的科技業巨頭包括台積電創辦人張忠謀、台積電主席劉德音,以及蘋果、Micron和Nvidia的行政總裁。

